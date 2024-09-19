"التنورة التراثية" تتألق وتحصد جائزة أفضل عرض في مهرجان البحر الأبيض المتوسط بقبرص

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أحمد جودة - القاهرة - في ختام فعاليات مهرجان البحر الأبيض المتوسط بدورته السابعة عشرة، الذي أقيم في مدينة لارنكا بدولة قبرص، تمكنت فرقة التنورة التراثية المصرية من انتزاع جائزة "أفضل عرض" بين مجموعة من الفرق المشاركة من مختلف دول العالم. هذه الجائزة جاءت تتويجًا للعرض المميز الذي قدمته الفرقة تحت قيادة الفنان محمد صلاح، وهو عرض فني مزج بين الفلكلور المصري والآلات الموسيقية الشعبية.

مشاركة متميزة لفرقة التنورة التراثية

شاركت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، في هذا المهرجان العالمي. وتأتي مشاركة فرقة التنورة التراثية ضمن برامج وزارة الثقافة، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة. وخلال المهرجان، قدمت الفرقة عروضًا فنية أبهرت الجمهور، بمصاحبة آلات المزمار والطبلة، التي تعكس روح التراث المصري الأصيل.

إشادة دولية وتعاون ثقافي

شهد حفل الختام حضور كبار المسؤولين من دولة قبرص، بمن فيهم وزير الثقافة ووزير السياحة وعمدة مدينة لارنكا، الذين أشادوا بالعرض الفني المميز لفرقة التنورة.

وأبدوا إعجابهم الكبير بهذا التعاون الثقافي المستمر بين مصر وقبرص، ووجهوا شكرهم للحكومة المصرية ووزارة الثقافة على مشاركتها المستمرة في مثل هذه الفعاليات الثقافية الدولية.

تاريخ من الإنجازات والنجاحات

فرقة التنورة التراثية ليست بغريبة على المهرجانات العالمية، فقد أنشئت في عام 1988، وشاركت في عدد كبير من المهرجانات الدولية في دول مثل فرنسا، النرويج، النمسا، الهند، المغرب، وغيرها.

ويأتي فوزها في مهرجان البحر الأبيض المتوسط تتويجًا لمسيرة طويلة من النجاح، حيث سبق وشاركت في مهرجانات عالمية مثل "فيفا فنزويلا" في كاراكاس، ومهرجان العلمين، والطبول، وغيرها من المناسبات الثقافية الكبرى.

التعاون بين الإدارات الثقافية

تنفيذ مشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة تم من خلال الإدارة العامة للمهرجانات، برئاسة إيمان حمدي، وبالتعاون مع الإدارة المركزية للعلاقات الثقافية الخارجية.

هذا التعاون كان له دور كبير في إبراز الجهود الثقافية المصرية على الساحة الدولية، مما ساهم في تعزيز مكانة مصر الثقافية والفنية على مستوى العالم.

بهذا النجاح المستحق، تواصل فرقة التنورة التراثية مشوارها في تقديم الفنون الشعبية المصرية للعالم، مما يعزز التواصل الثقافي بين مصر ودول البحر الأبيض المتوسط، ويبرز التراث المصري في أفضل صورة.