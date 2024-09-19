نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برستيج.. عمل درامي جديد بتوقيع عمرو سلامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد المخرج عمرو سلامة لتقديم عمل درامي جديد، حيث أعلن من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام عن بدء تصوير مسلسل درامي جديد بعنوان "برستيج" معلقًا:"بداية أخرى".



برنامج كاستنج يتصدر التريند

تصدر برنامج "كاستنج" المذاع على قناة "‏dmc" قائمة التريند على منصات التواصل الاجتماعي، ويعد البرنامج أحدث إنتاجات United Studios ويعرض كل خميس وجمعة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ويهدف إلى اختيار 13 ممثلًا جديدًا لمنحهم الفرصة للظهور في أدوار البطولة في مسلسل تلفزيوني جديد من إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، فيما يشرف على الاختيار وإخراج وكتابة المسلسل عمرو سلامة.



آخر أعمال عمرو سلامة



ويذكر أن آخر أعمال المخرج عمرو سلامة الفنية، هو فيلم "شماريخ" بطولة الفنان آسر ياسين، والذي تم عرضه مؤخرًا، في دور العرض السينمائية، وحقق الفيلم نجاحا كبيرًا، وانتشارًا واسعا.

أبطال وصناع فيلم "شماريخ"



وشارك في بطولة فيلم "شماريخ" عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، مصطفى درويش، آدم الشرقاوي، سالي حماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وهدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة.

أحداث فيلم "شماريخ"

وتدور قصة فيلم شماريخ في إطار من الأكشن والتشويق، من خلال شاب يعمل مع والده غير الشرعي في أمور غير قانونية بهدف إقناعه بالاعتراف به، وتنقلب حياته عندما يأمره والده بالتخلص من إحدى الفتيات ولكنه يجد أن حبه لها يقف عائقا أمام رغبة والده، فيقرر مساعدتها في الهروب وحمايتها.