نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يوجد جزء ثاني من أحلى الأوقات.. هند صبري تجيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشفت الفنانة هند صبري عن حقيقة وجود جزء ثاني من فيلم أحلى الأوقاب الذي تم عرضه للمرة الأولى عام 2004.



وقالت هند صبري خلال احتفالية الجزء الثاني من البحث عن علا مؤكدة أن مخرجة العمل لديها نية الجزء الثاني لكنها لم تملك معلومات دقيقة مضيفة:"قابلت هالة خليل منذ فترة وسألتها عن المشروع، لكنها لم تعطيني تفاصيل مؤكدة".

أحداث فيلم أحلى الأوقات



تدور أحداث فيلم أحلى الأوقات حول فتاة فقدت امها فجأة نتيجة حادث وتجد نفسها تعيش مع زوج أمها وحدهما لأول مرة فتقرر الخروج إلى العالم الخارجي في محاولة للبحث عن صديقتي الطفولة لعلها تجد نفسها معهما مرة اخرى.



أبطال أحلى الأوقات

شارك في بطولته كل من هند صبري، حنان ترك، منة شلبي، والفنان خالد صالح وعمرو واكد وسامي العدل ومها أبوعوف وحسن حسني وسلوى محمد وأحمد كمال وأمير كرارة،تأليف وسام سليمان وهالة خليل، وإخراج هالة خليل وعمر الشيخ ونشأت عبداللطيف.



هند صبري والبحث عن علا



ينتظر صناع وأبطال مسلسل "البحث عن علا 2" عرض أولى حلقاته في 26 سبتمبر الجاري حصريًا عبر منصة "نتفليكس". ومع اقتراب الموعد، يترقب الجمهور بشغف كبير عودة شخصية "علا عبد الصبور"، خاصةً أن المسلسل يشكل جزءًا من ذكريات الكثيرين، خصوصًا النساء اللواتي عشن مع "علا" وتفاصيل حياتها الاجتماعية والعملية لسنوات.



فريق العمل وطاقم المسلسل



إلى جانب هند صبري وسوسن بدر، يضم فريق عمل المسلسل نخبة من الفنانين، منهم طارق الإبياري، ظافر العابدين، ندى موسى، محمود الليثي، وغيرهم الكثير. المسلسل من إخراج هادي الباجوري، ويعد من أكثر الأعمال المنتظرة على "نتفليكس" في الفترة المقبلة، لما يتضمنه من مشاهد مشوقة وكوميدية تعكس واقع الحياة الاجتماعية.