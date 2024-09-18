انت الأن تتابع خبر روان بن حسين ترفض التمثيل بمسلسلات تركية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الفاشينستا والفنانة الكويتية روان بن حسين، عن رفضها عدداً من العروض للمشاركة في مسلسلات تركية، بسبب عدم توافق الأدوار المعروضة عليها مع إمكانياتها الفنية.



ورفضت روان بن حسين المشاركة في الظهور بأي من المسلسلات التي عُرضت عليها، بسبب ضيق مساحة الدور وصغره، والذي يُعتبر دور مكتوباً لكومبارس، فضلاً عن عدم ظهورها على الإعلان الرسمي للمسلسل حال وافقت.



وأكدت روان بن حسين أن مثل هذه الأدوار الصغيرة لا تُناسبها، وأنها حتى توافق على الظهور في مسلسل تركي، يجب أن يكون مكتوباً بالكامل من أجلها، أي أنها تلعب دور بطولة، وليس دوراً ثانياً، وهو ما أثار الجدل، إذ شكك البعض في إمكانية تحدثها للغة التركية بالطلاقة الكافية التي تمنحها فرصة قيادة البطولة النسائية في مسلسل كامل.



وشددت روان بن حسين على أنها لن تقبل المشاركة في أي عمل إلا بهذه الطريقة وتابعت: "لا ما راح أطلع إذا ما أنا البطلة، إذا ما يعطيني دور بطولة فأنا آسفة، آسفة’ آسفة ما بقبل غير بالقمة" .