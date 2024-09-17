نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في عيد ميلادها.. عبلة كامل رحلة فنية ملهمة من التميز إلى الاعتزال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تُعتبر الفنانة عبلة كامل واحدة من أبرز نجمات السينما والتلفزيون في الوطن العربي، وُلدت في 17 سبتمبر 1960، وقد تركت بصمة لا تُنسى في عالم الفن، حيث تميزت بموهبتها الفريدة وأدائها المتميز، ويرصد دوت الخليج الفني في هذا التقرير أبرز المحطات الفنية لها.

مسيرة عبلة كامل الفنية



بدأت عبلة كامل مسيرتها الفنية في أوائل الثمانينيات، حيث شاركت في العديد من الأعمال المسرحية والسينمائية. قدمت مجموعة من الأدوار التي تميزت بالتنوع والعمق، أبرزها "نوبة صحيان"، وبعد ذلك تألقت بمسرحيات عديدة مع الراحل لينين الرملى.



وبدأت فى السينما معرفة وسط الجمهور بها من خلال فيلم "وداعا بونابارت" مع المخرج الراحل يوسف شاهين، وبعض ذلك انطلقت لتقديم عدد من أفلام بالسينما من بطولتها أبرزها "خالتى فرنسا"، و"بلطية العايمة"، و"سيد العاطفى"، وكان آخر أعمالها بالسينما فيلم "الكبار".

عبلة كامل بدأت فى الدراما من خلال مسلسل "الشهد والدموع" الجزء الثانى، و"ليالى الحليمة"، وكانت انطلقت بشكل قوى فى الدراما واحتلت مكانة بارزة فى قلوب المشاهدين، بعد نجاحها فى المسلسل "لن أعيش فى جلباب أبى" الذى حقق نجاحا بشكل كبير حتى الآن، وشاركت فى بطولة "ريا وسكنية"، و"حق مشروع"، و"عفاريت السيالة"، "أفراح إبليس"، وآخرها "سلسال الدم الجزء الخامس".



حياتها الشخصية

تزوجت الفنانة عبلة كامل مرتين، أولهما من المخرج والممثل أحمد كمال وانفصلت عنه بعد إنجابهما ابنتين، وفى عام 2003 تزوجت للمرة الثانية من الفنان محمود الجندى الذى صرح فى أحد البرامج بأن مهر زواجه منها كان 25 قرشا فقط ولم يحدث أى نقاش بشأن قيمة المهر، وفى ذات مرة بعد ذهابهما للسعودية لأداء فريضة الحج بالأراضى المقدسة، قررت أن ترتدى الحجاب مع الاحتفاظ بالتمثيل ولكنها لن تخلعه مرة أخرى، ولكن زواجهما لم يستمر لأقل من عامين حيث أعلن انفصالهما فى عام 2005.



أسلوبها الفني



تميزت عبلة كامل بأسلوبها الفريد في التمثيل، حيث كانت قادرة على تجسيد الشخصيات المعقدة بواقعية. استخدمت تعبيرات وجهها وحركات جسدها لنقل مشاعر الشخصيات بعمق وصدق، مما جعلها محبوبة لدى الجماهير.

احتفالات عيد الميلاد



في كل عام، يحتفل محبو عبلة كامل بعيد ميلادها من خلال نشر الصور والذكريات على وسائل التواصل الاجتماعي. تعكس هذه الاحتفالات مدى تأثيرها في قلوب جمهورها، حيث يتم تداول مقاطع من أعمالها القديمة وتقديم التهاني لها.



عبلة كامل ليست مجرد فنانة، بل هي رمز للموهبة والاحترافية. تظل ذكراها حاضرة في قلوب الكثيرين، ونتمنى لها دوام الصحة والسعادة في حياتها