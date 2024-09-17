أيتن عامر تخطف الأنظار من داخل سيارتها في أحدث ظهور

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 09:31 صباحاً - حرصت الفنانة أيتن عامر، على مشاركة متابعيها جلسة تصوير جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصوروالفيديوهات "انستجرام".

وظهرت أيتن عامر بإطلالة جذابه ترتدي ملابس كاجوال، من داخل السيارة وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها، واعتمدت مكياج صاخب ابرز جمال ملامحها، مع تسريحة شعر ملفتة.

آخر أعمال أيتن عامر

كان آخر أعمال أيتن عامر في الدراما، الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل «افراج» مع الفنان ياسر جلال، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من بينهم نور اللبنانية، ياسمين رئيس، وفاء عامر، تارا عماد، أحمد بدير، عبدالعزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض.