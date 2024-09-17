لوسي تنضم لقائمة أبطال مسلسل "فهد البطل" رمضان 2025



القاهرة - محمد ابراهيم -

انضمت الفنانة لوسي لقائمة أبطال مسلسل فهد البطل، بطولة أحمد العوضي، تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام، والعرض رمضان 2025.

ومن جانبه، تواصل الشركة المنتجة في الفترة الحالية ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل، والذي يضم أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، صفوة وآخرين.



آخر أعمال لوسي في الدراما



والجدير بالذكر آخر أعمال لوسي في الدراما مسلسل المداح 3، بطولة حمادة هلال، تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج، وشارك في العمل هبة مجدي، محمد رياض، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، محمد عز.

وفي السينما فيلم تسليم أهالي، بطولة دنيا سمير غانم، تأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوي، وشارك في العمل هشام ماجد والراحلة دلال عبد العزيز، بيومي فؤاد، عبد الله مشرف، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم شيكو والراحل سمير غانم.