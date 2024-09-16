نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص- باسم سمرة: " العتاولة 2 " هيبقي أقوى.. وتامر حسني من أطيب الناس (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حضر الفنان باسم سمرة لتكريمه أمس من مهرجانات الفضائيات العربية عن دوره كأفضل ممثل عن مسلسل “ العتاولة”، الذي أقيم لتكريم النجوم في أحد الفنادق في منطقة التجمع الخامس.

قال باسم سمرة على هامش حضوره للمهرجان في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج الفني:' سعيد بتكريمي النهاردة من مهرجان الفضائيات، ومسلسل العتاولة الجزء الثاني هيبقي أقوي وإنشاء الله يعجب الجمهور.

وعن انضمام الفنانة فيفي عبده قال باسم سمرة:' كل التقدير والاحترام للأستاذة فريدة سيف النصر أنا بحبها وهي عارفة بس الفنانة فيفي عبده هتكون مرحلة تانية في المسلسل.

كما أعلن عن انتهاؤه من تصوير فيلم “ ري ستارت” مع النجم تامر حسني قائلا:' خلصنا واستمعت مع تامر حسني، لأنه من أطيب الناس وبيحب شغله جدا.

بدأ الفنان باسم سمرة تصوير أحدث أعماله السينمائية الجديدة، والتي تحمل اسم "سيكو سيكو "خلال الأيام الماضية، ومن المقرر أن يقدم خلاله دورًا محوريًا في أحداث العمل، المقرر طرحه في دور العرض خلال الفترة المقبلة.

فيلم سيكو سيكو بطولة عصام عمر، طه دسوقى، علي صبحي، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس، وتدور أحداثه فى إطار كوميدي ومقرر عرضه نهاية العام الجارى 2024.