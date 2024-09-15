نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أحدث أعمال زينة.. تعرف عليهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعيش الفنانة زينة حالة من النشاط الفني، حيث تحضر لأكثر من وعمل في نفس الوقت، ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية قائمة بـ احدث اعمال زينة..

فيلم بنات الباشا

بدأت زينة خلال الفترة الماضية تصوير فيلمها الجديد بنات الباشا، والعمل مأخوذ عن رواية لـ نورا ناجي نُشرت في 2017، والفيلم يدور في إطار اجتماعي تشويقي، وتظهر زينة وصابرين وناهد السباعي خلال الفيلم كعاملات في بيوتي سنتر، وكل منهن تملك قصة خاصة وتمر حياتها بأزمات عديدة، تكشف عنها الأحداث التي تحمل مفاجآت عديدة، العمل من بطولة زينة، صابرين، ناهد السباعي، أحمد مجدي، مريم الخشت، والأردنية تارا عبود، والعمل من سيناريو وحوار محمد هشام عبية وإخراج ماندو العد.

فيلم الدشاش

وايضا تعاقدت زينة مؤخرًا على بطولة فيلم الدشاش مع محمد سعد، ويعيدهما العمل إلى التعاون سويًا بعد غياب 16 عام منذ أن قدما سويًا فيلم بوشكاش في 2008، يعد الفيلم من نوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية، ومن بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، محمد جمعة، رشوان توفيق، وليد فواز، ومحمد يوسف أوزو، والفيلم من تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج محمد رشيدي.

مسلسل العتاولة 2

كما تواصل زينة تحضيراتها لمسلسل العتاولة 2 الذي يستكمل أحداث الجزء الأول من العمل، من المقرر عرضه في رمضان 2025، ويدور في إطار اجتماعي شعبي، وتلعب خلاله شخصية الطباخة حنة وهي زوجة نصار فتيحة الذي يقدم شخصيته أحمد السقا ضمن الأحداث.

ابطال مسلسل العتاولة

العتاولة بطولة أحمد السقا، زينة، طارق لطفي، فيفي عبده، باسم سمرة، نسرين أمين، نهى عابدين، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، ميمي جمال، مريم محمود الجندي، وأحمد كشك، والمسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج شركة Cedars Art Production.

آخر أعمال الفنانة زينة

وكان آخر أعمال الفنانة زينة هو فيلم «الإسكندراني»، والذي شهد أولى بطولات الفنان أحمد العوضي بمشاركة كل من حسين فهمي وبيومي فؤاد وغيرهم، والعمل من تأليف الراحل أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف.