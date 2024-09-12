نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمينة ترد على منتقدى تصرفها مع أحد العاملين في فرقتها.. (فيديو وصور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت المطربة الشعبية أمينة، عن إستيائها الشديد من انتقاد البعض لها، بعد أن تداول مقطع فيديو لها منصرمًا عبر أحد وسائل التواصل الإجتماعي وهي تبعد إحد الأشخاص من الوقوف أمامها بطريقة حادة نوعًا ما مثل ما جاء فى الكثير من التعليقات، وذلك خلال غنائها في أحياء إحدى حفلات الزفاف.

رد أمينة على جمهورها

وردت أمينة على تعليقات الجمهور لهذا الفيديو الذي انتشر لها، من خلال ظهورها في فيديو جديد مع صاحب الواقعة الذى يدعى أسمه "سيد أبو سنه" الشهير ب سيكا، مشيره، بأنه يعد أحد الأفراد لفرقتها الموسيقية منذ ما يقرب من 18 عام وهو من أهم العاملين فى فرقتها الفنية.

وقالت أمينة في الفيديو: "سيكا 18 سنة خدمة فى ثانوى وفى الآخر بتقولي اقف، مش شايفنهم دول مهما يقولوا محناش سامعينهم".

ووجهت أمينة رسالة إلى جمهورها بعد هذه الواقعة: "من 20 سنة معنديش إلا جمهوري فأنا بقدركم وبحترمكم كلكم بحبكم جدًا، وأنا بشتغل عشانكم".

آخر أعمال أمينة

ويذكر أن آخر أعمال المطربة الشعبية أمينة مؤخرًا، كليب "هنخربها"، على خطى الديو الغنائي، والذى قدمته مع حكمدار الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة، وحققت الأغنية نجاح كبير ونسبة مشاهدة مرتفعة لتتصدر التريند وقت طرحها على موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب".