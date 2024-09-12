انت الأن تتابع خبر فنانة لبنانية ترمي الصندوق الأسود بوجه تمام بليق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدر مقطع فيديو للفنانة اللبنانية منار حمزة خلال حلولها ضيفة ببرنامج مع تمام للإعلامي تمام بليق، الترند على مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب انفعالها ورميها الصندوق الأسود بوجه مقدم البرنامج .



وفي التفاصيل، استضاف الإعلامي تمام بليق الفنانة منار حمزة في برنامجه الشهير حيث وجه اليها عدة أسئلة حول كيفية حصولها على الهدايا الفاخرة والأموال الطائلة، مرجهًا لها عدة أسئلة من أين لكِ هذا؟ وما كان منها الا أن انفعلت وبدأت بالصراخ ورمت الصندوق الأسود الذي تضمن سؤالا عن حياتها الشخصية.



وقد أثار هذا التصرف استياء الجمهور فيما أبدى عدد من المتابعين تعاطفهم معها كون مقدم الرنامج يحاول كشف أسرارها الشخصية وهذا الأمر غير صحيح . والجدير بالذكر أن اللقاء كان قد مضى عليه قرابة السنتين إلا أن المقطع تصدر الترند خلال الأيام الماضية