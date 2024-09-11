حلمي عبدالباقي يفتح صندوق الأسرار في سبوت لايت مع شيرين سليمان

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أحمد جودة - القاهرة - تستضيف الإعلامية شيرين سليمان في الحلقة الجديدة من برنامجها سبوت لايت المذاع على شاشة صدى البلد، الفنان حلمي عبد الباقي وكيل نقابة المهن الموسيقية الذي يفتح صندوق الأسرار ويكشف تفاصيل عديدة منها موقف النقابة من كل من محمد رمضان وأيتن عامر ومؤدي المهرجانات.

كما يكشف عن كواليس لأول مرة عن أغنية الحب الحقيقي التي قدمها الفنان محمد فؤاد، كما يتحدث ايضا عن مغامرته في مجال البورصة، ويكشف عن تفاصيل خاصة عن حياته الشخصية والاغنية التي يتصالح بها مع زوجته، كما يكشف عن مشاريعه الغنائية الجديدة،.

كما يتحدث ايضا عن دوره مع المشاكل التي تواجهها نقابة المهن الموسيقية مع العديد من الاعضاء وغير الاعضاء، كما يتحدث عن علاقته بنقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل وباقي اعضاء مجلس الادارة.

برنامج سبوت لايت تقدمه الإعلامية شيرين سليمان ويذاع اسبوعيا على شاشة صدى البلد يوم الجمعة الساعة الحادية عشر مساءً.