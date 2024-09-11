قبل ساعات من عرضه.. مسلسل "إنترفيو" بطولة رنا رئيس يتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر مسلسل "إنترفيو" بطولة الفنانة رنا رئيس تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك قبل ساعات قليلة من عرضه، حيث من المقرر أن يتم عرضه، اليوم الأربعاء، على منصة واتش ات "watch it".



أبطال وصناع مسلسل "إنترفيو"

ينتمي مسلسل "إنترفيو" إلى عالم المسلسلات القصيرة، حيث يتكون من 10 حلقات فقط، ومن بطولة رنا الرئيس، العمل من إخراج أحمد خالد أمين وتأليف أمينة مصطفى، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم من بينهم ديانا هشام، مونيكا ألفونس، وسارة نور، إلى جانب عدد من الوجوه الشابة الأخرى.



أحداث مسلسل "انترفيو"

وتدور أحداث المسلسل حول «نادين»، التي تعمل محللة بيانات، لكن حياتها تنقلب رأسًا على عقب عندما تتوجه لإجراء مقابلة عمل، ويتناول المسلسل قصة حياتها الشخصية وتعاملها مع المخاوف التي تواجهها، خصوصًا فيما يتعلق بالدخول في علاقات عاطفية، ويحاول خالد شباط إقناع «نادين» بالدخول في علاقة حب، ويطلب يدها للزواج، لكنها تبدي ترددًا وخوفًا من الفكرة، إلا أنه يستمر في المحاولة ويحثها على إعطائه فرصة للتعرف عليها.