أمير المصري يشارك بفيلم "See it، Say it " في مهرجان لندن السينمائي بدورته الـ 68

القاهرة - محمد ابراهيم -

أعلن مهرجان لندن السينمائي عن عرض فيلم See it، Say it للنجم أمير المصري ضمن مسابقة الأفلام القصيرة في الدورة الـ 68 من المهرجان التي تقام فاعليتها ما بين 9 لـ 20 أكتوبر في مدينة لندن.



وتدور أحداث الفيلم حول شاب فقير، ولكنه طموح ويريد فرصة مشاركة في تجارب الأداء لدور سينمائي، وبعدها تتغير حياته للأبد، وتتطور الأحداث بعد ذلك، يضم العمل عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم: أمير المصري، جولي نامير، مادلين بوير، وهو من تأليف وإخراج نيز كمال.

التريلر



وفي سياق آخر، طرح التريلر الرسمي لفيلم in camera بطولة أمير المصري، ومن المقرر طرحه في السينمات بالمملكة المتحدة وإيرلندا والدول الأوروبية يوم 13 سبتمبر المقبل.

قصة الفيلم



وتدور أحداث فيلم In Camera عن ممثل شاب يتعرض لمجموعة من اختبارات التمثيل الكارثية للحصول على فرصة، ولكن يواجه سلسلة من الرفض حتى يقرر أن يأخذ على عاتقة رحلة البحث عن دور جديد يلعبه، الفيلم من تأليف وإخراج نقاش خالد والذي يعتبر العمل الأول له كمخرج، الفيلم من بطولة أمير المصري، نبهان رضوان، روري فليك بيرن، حسينة رجا.



ويذكر أن أمير المصري قد حصد ردود أفعال إيجابية وإشادات نقدية عن دوره في الفيلم البريطاني In camera الذي كان العرض الأول له في مسابقة proxima بمهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي بدورته الـ 57.



