شيرين عبد الوهاب توجه رسالة لجمهورها من خلال بوسي شلبي

القاهرة - محمد ابراهيم - بالتزامن مع أزمتها مع روتانا، حرصت الفنانة شيرين عبد الوهاب على توجيه رسالة لجمهورها، للتعبير مدى سعادتها بعد فوزها بأحد الجوائز الغنائية، حيث شاركت الإعلامية بوسي شلبي، جمهورها رسالة صوتية من الفنانة شيرين عبدالوهاب، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وقالت شيرين عبدالوهاب في الرسالة التي نشرتها بوسي شلبي: “شكرًا جدا للتكريم والمشاعر اللي ادتهولي، شكرا ع التكريم قد إيه فرق معايا نفسيا ومعنويًا، وشكرًا لكل الفنانين اللي هنوني، وبتمنى لكل الفائزين حياة فنية جميلة مثمرة بالأعمال الناجحة”.

وعلقت بوسي شلبي على رسالة شيرين عبدالوهاب قائلة: “ألف مبروك اختيار صوت الإحساس والحب صوت شيرين أحسن مطربة بجائزة الجمهور، ومبروك الأغاني الحلوة يا حلوة مصر كلنا بنحبك”.

شيرين عبد الوهاب تتجاهل أزمتها مع روتانا وتطرح "قالك نسيني"

تتحدى الفنانة شيرين عبد الوهاب، شركة روتانا والتي مازالت قائمة حتى اليوم، حيث طرحت منذ قليل أحدث أعمالها الغنائية “قالك نسيني”، بعدما حذفت شركة «روتانا»، جميع أغانيها، بعد ما قررت الفنانة طرحها على موقع «وي ترانسفير»، حتى يتمكن جمهورها من تحميلها.

كانت شيرين عبدالوهاب قررت طرح أغانيها على «وي ترانسفير»، اليوم، بعد أن قامت شركة الإنتاج «روتانا» بحذف أغانيها التي طرحتها مؤخرًا وهي «اللي يقابل حبيبي»، و«هنحتفل»، و«بتمنى أنساك»، و«ما زال على البال»، و«عسل حياتي».