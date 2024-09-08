نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "تفاصيل إدارية وقانونية".. عمرو سلامة يكشف عن سبب تعطيل الجزء الثاني من "ما وراء الطبيعة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد غياب 4 سنوات من عرض الموسم الأول، كشف المخرج عمرو سلامة، مصير الجزء الثاني من مسلسل "ما وراء الطبيعة" للفنان أحمد أمين، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وصرح المخرج عمرو سلامة عبر حسابه “إنستجرام” قائلًا: “بقالي أربع سنين ماعداش يوم إلا لما أسمع سؤال فين ما وراء الطبيعة الجزء الثاني؟.. ما وراء الطبيعة في بالي وفي قلبي وطالما بتنفس عايز أكمل المشروع ده وهجتهد علشان أطوره أكثر علشان يعجب محبي الروايات والعراف أولًا وحط تحت أولًا كذا خط ثم باقي الجمهور”.

وتابع: “اللي موقف المشروع عمره ما كان عدم اهتمامي، أنا أبيع كليتي وأصور ما وراء الطبيعة، لكنها تفاصيل إدارية وقانونية برا إيدي، وأتمنى أن أسباب العطلة دي تنتهي وتتحل الدنيا علشان الموضوع يخرج للنور، ويا رب يكون ده قريب.. ادعوا معانا”.

تفاصيل مسلسل “ما وراء الطبيعة”

مسلسل "ما وراء الطبيعة"، من إخراج عمرو سلامة ومن تأليف أحمد خالد توفيق، وبطولة أحمد أمين، رزان جمال، سماء إبراهيم، وآية سماحة.

وتدور قصة مسلسل ما وراء الطبيعة حول شخصية طبيب متقاعد اسمه رفعت إسماعيل، يعيش وسط عالم مليء بالقصص الخارقة للطبيعة والأحداث الغامضة التي خاضها بنفسه أو سردت له.

ويعرض مسلسل "ما وراء الطبيعة" مترجمًا إلى أكثر من 32 لغة فى 190 دولة حول العالم، وتم توفير الدبلجة إلى أكثر من 9 لغات من بينها اللغة الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية وغيرها، وهو أول مسلسل أصلى مصرى متوفر بالوصف الصوتى باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصى باللغة العربية لضعاف السمع.