طرح البرومو الرسمي لمسلسل ديبو لـ محمد أنور

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 سبتمبر 2024 04:29 مساءً - كشفت منصة "يانغو بلاي" عن البرومو الرسمي لمسلسل "ديبو" الذي تدور أحداثه في إطار رعب كوميدي، والذي من المقرر طرحه عبر المنصة يوم 13 سبتمبر الجاري.

يقوم ببطولة العمل الفنان الكوميدي محمد أنور، ويظهر من خلال البرومو أنه يعمل مدير ليلي بفندق خاص بالحيوانات، مما يعرضه للعديد من المواقف المرعبة والطريفة.

أبطال وصناع مسلسل “ديبو”

يشار إلى أن مسلسل "ديبو"، الذي تنتجه شركة "S Productions" للمنتجة سالي والي، مكون من 12 حلقة يشارك في بطولتها بجانب محمد أنور، العديد من النجوم وضيوف الشرف أبرزهم هالة فاخر، محمد محمود، إيمان السيد، سارة الشامي، أمجد الحجار، رشدي الشامي، أحمد عبد الحميد، محمد عبد العظيم، الطفلة ريما مصطفى.

أحداث مسلسل “ديبو”

مسلسل "ديبو" من إخراج أحمد عبد الوهاب، وتأليف إيهاب بليبل، وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي كوميدي حول شاب مستهتر يدعى "ديبو" يضطر للعمل في أحد الفنادق من خلال مكتب توظيف لسداد ديونه ليكتشف فيما بعد أنه خاص بالحيوانات لتنقلب الأحداث رأسا على عقب.