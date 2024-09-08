نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص| مخرج مسلسل العتاولة: الجزء الثاني هيكون أحلى من الأول.. ومشاهد فيفي عبده هتعجب الجمهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المخرج أحمد خالد موسى، أن الجزء الثاني من مسلسل العتاولة سيكون مفاجأة للجمهور، واعدًا بأن يكون العمل الجديد أكثر إثارة وتشويقًا من الجزء الأول الذي عرض في رمضان الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا.

وعلق أحمد خالد موسى على إشادات الجمهور بقرار اختياره للنجمة فيفي عبده للمشاركة في الجزء الثاني من المسلسل، وقال في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني": "إن شاء الله مشاهد فيفي عبده تعجب الجمهور وهي هتكون إضافة قوية للعمل، وأنا واثق أن الجزء الثاني هيكون أحلى من اللى فات بإذن الله ومليان مفاجئات".

أبطال مسلسل العتاولة الجزء الأول

شارك في مسلسل العتاولة الجزء الأول، عدد كبير من نجوم الفن منهم: الفنان أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، مي كساب، سامي مغاوري، هدى الأتربي، حنان يوسف، محمد التاجي، فريدة سيف النصر، أحمد كشك، مصطفى أبو سريع، مريم الجندي، زينب العبد، والمسلسل من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سيدرز آرت برودكشن بصادق الصباح، وعرض في شهر رمضان عبر قناة MBC مصر ومنصة شاهد.

قصة مسلسل العتاولة الجزء الأول

دارت قصة مسلسل العتاولة الجزء الأول حول الشقيقين "نصار"، و"خضر" وهما مجرمان محترفان يسيران في طريق خاطئ وهي المهنة التي ورثاها عن والدهما، إلى أن تظهر "حنة" فتغير حياة نصار ويحاول أن يبتعد عن عالم الجريمة ليبدأ حياة جديدة، لكنه يصطدم بالعديد من الصعوبات التي تحيل ذلك.

مسلسل العتاولة 2

وتم الإعلان عن التحضير للجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" في بداية شهر أبريل الماضي، من قبل المخرج أحمد خالد موسى، حيث نشر صورة الملصق الدعائي الخاص بالمسلسل وأخرى تجمعه بالمنتج أنور الصباح معلقًا: "العتاولة رمضان 2025 إن شاء الله، أول جزء ثاني في حياتي مع ألذ شركة وألذ منتج وألذ نجوم وكرو".