نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فجر كل يوم للمخرج أمير يوسف يشارك في مهرجان لندن السينمائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مهرجان لندن السينمائي الدولي التابع لمعهد السينما البريطاني عن اختيار الفيلم القصير فجر كل يوم للمخرج أمير يوسف للمشاركة ضمن فعاليات المهرجان (من 9 إلى 20 أكتوبر) ضمن قسم الأفلام القصيرة (Wondering، Wandering)، على أن يُعرض الفيلم في 18 أكتوبر المقبل.

تفاصيل فيلم فجر كل يوم

فجر كل يوم فيلم مستوحى من أحداث حقيقية، وهو من تأليف وإخراج أمير يوسف، وإنتاج شركة CATS Films، وتدور أحداثه في فترة الخمسينات، حين يصطدم نبيل البالغ من العمر 8 سنوات بمعايير اجتماعية جديدة لا يستطيع فهم تأثيرها على صديقته المقربة.

المخرج أمير يوسف

ويعلق المخرج أمير يوسف على ذلك قائلًا "سعيد جدًا لجميع أفراد العمل الذين بذلوا مجهودًا كبيرًا لصناعة الفيلم بأفضل شكل ممكن، وسعيد لتمثيل الفيلم لمصر في مهرجان لندن السينمائي والتواصل مع جمهوره الدولي".

أبطال وصناع فيلم “فجر كل يوم”

ويشارك في بطولة الفيلم الطفلان كليوباترا وسليم مصطفى، بالإضافة إلى مروة الصاوي وشذى محرم. الفيلم من إنتاج نورا الخطيب مؤسسة شركة كاتس فيلمز ويضم فريق العمل مدير التصوير إيفان وايدنكيلر، ومهندس الديكور عاصم علي، ومصممة الملابس نشوى معتوق، ومهندس صوت معتز القماري، ومصحح ألوان لوجان هايلين، والمؤلف الموسيقي سالم خطار، والمنتجة المساعدة حبيبة خضر.

معلومات عن المخرج أمير يوسف

أمير يوسف مخرج سينمائي مصري يعيش في سان فرانسيسكو، يستمد إلهامه من الثقافة المصرية وفي آخر أعماله يبحث في موضوعات الاغتراب والهوية خلال فترات الفوضى الاجتماعية، بينما يتعمق في موضوعات الازدواجية حيث تتعايش الأفكار والعواطف المتعارضة.

أحدث أفلام أمير يوسف

أحدث أفلامه القصيرة "فجر كل يوم" شارك حتى الآن في 6 مهرجانات حول العالم، حيث حصل على عرضه العالمي الأول في مهرجان جالوي في أيرلندا وحاليًا يشارك في مهرجان لندن السينمائي. بالإضافة إلى ذلك شاركت أفلامه السابقة في العديد من المهرجانات الدولية وفازت بالجوائز، من بينها مهرجان سلام دانس السينمائي ومهرجان رود آيلاند السينمائي الدولي.