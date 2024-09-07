نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مي عمر تتألق في حفل تكريمها بجائزة أفضل ممثلة عن "نعمة الأفوكادو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الفنانة مي عمر عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" مجموعة صور جديدة لها أثناء تكريمها بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل "نعمة الأفوكادو".

وعبّرت مي عمر عن سعادتها الكبيرة بهذه الجائزة، مما جعل متابعيها ينهالون بالتعليقات الإيجابية لتهنئتها.

إطلالة مي عمر في حفل التكريم

ظهرت مي عمر في الصور وهي ترتدي فستان برتقالي أنيق بتصميم كات، زاد من جاذبيتها ولفت الأنظار إلى بساطتها ورقيها.

نسقت مي إطلالتها مع بعض الاكسسوارات الذهبية البسيطة، التي أضافت لمسة فاخرة إلى مظهرها العام.

لمسات جمالية تبرز مي عمر

من الناحية الجمالية، اعتمدت مي عمر على مكياج هادئ بألوان ترابية زاد من تألقها الطبيعي، اختارت وضع أحمر شفاه بلون النود الناعم، وأكملت إطلالتها بتسريحة شعر على شكل كعكة أنيقة، ما أعطى إطلالتها مظهرًا كلاسيكيًا وجذابًا.

نجاح مي عمر في رمضان 2024

وتألقت مي عمر في الموسم الرمضاني الماضي حيث شاركت في مسلسل "نعمة الأفوكادو" الذي عُرض عبر قناة MBC، ضم العمل نخبة من النجوم مثل أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية، وعماد زيادة، وحقق المسلسل نجاحًا ملحوظًا بفضل الحبكة الدرامية المثيرة وأداء مي عمر البارز.

كما قدمت مي عمر مسلسل "علاقة مشروعة" في شهر رمضان قبل الماضي، وهو عمل من 15 حلقة بمشاركة ياسر جلال وداليا مصطفى.

تألقت مي في هذا المسلسل أضاف إلى رصيدها الفني، حيث تمكنت من جذب الانتباه بأدائها القوي والمميز.

فريق العمل وراء النجاحات

تعاونت مي عمر مع مجموعة من كبار المخرجين والمؤلفين في أعمالها الرمضانية الأخيرة، مسلسل "نعمة الأفوكادو" من تأليف محمد سامي ومهاب طارق وإخراج محمد سامي، فيما كتب مسلسل "علاقة مشروعة" سماح الحريري وأخرجه خالد مرعي.