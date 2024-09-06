نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من حفل افتتاح كازابلانكا عرب فيلم.. بشري تتألق بأحدث ظهور (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة بشرى جمهورها بصور لها من أحدث ظهور لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وظهرت “بشرى” بإطلالة أنيقة حيث ارتدت فستان باللون الأورنج، ووضعت ماكياج مناسب للون بشرتها، وتركت شعرها منسدلا مما آثار تفاعل عدد كبير من الجمهور معها".

زواج بشري وخالد محمود حميدة

واحتفلت الفنانة بشرى بزفافها على رجل الأعمال خالد محمود حميدة، وسط العائلة والأصدقاء المقربين، في الساحل الشمالي.

زيجات الفنانة بشري

يذكر أن الفنانة بشرى تزوجت في المرة الأولي من رجل الأعمال السوري عمرو رسلان عام 2010 وأنجبت منه طفلين، وتم الطلاق بعد زواج استمر قرابة 5 أعوام، ثم تزوجت للمرة الثانية من صديق طفولتها رجل الأعمال سالم هيكل، واستمر الزواج لمدة ثلاث سنوات والمرة الثالثة من خالد حميدة.

أحدث أغاني بشرى

وايضا تنتظر الفنانة بشرى طرح الأغنية الجديدة التي تغني فيها بالأوزبكستاني، مع المغني عزام الشيخ، وذلك بسبب إعجابها بأغنية كان قد طرحها عبر “تيك توك”.

أحدث أعمال بشرى الدرامية

يذكر أن آخر أعمال بشرى، الدرامية هو مشاركتها في مسلسل طبيبة شرعية والذي تم عرضه منذ فترة،ودارت أحداثه حول عالم الطب الشرعي والأبعاد العلمية والفنية والطبية في تفسير الجريمة من خلال كواليس وحياة طبيبة شرعية وزميلاتها، بعد أن وجدوا أنفسهم متورطين في قضايا ترتبط بعملهم وتؤثر على حياتهم الشخصية.

أبطال مسلسل طبيبة شرعية

ويذكر أن مسلسل طبيبة شرعية يشارك في بطولته عدد من نجوم الوسط الفني أبرزهم الفنانة بشرى، صلاح عبد الله، نضال الشافعي، فراس سعيد، مروة عبد المنعم، والعمل من تأليف محمد الغيطي، وإخراج شادي أبو شادي.

آخر أعمال بشري

وكان آخر أعمال النجمة بشرى فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم "أولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس.