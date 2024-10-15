إسبانيا تحث دول أوروبا على تعليق اتفاقية التجارة الحرة مع…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 12:19 صباحاً - العربية.نت_ حث بيدرو سانتشيث، رئيس الوزراء الإسباني ، اليوم الإثنين، بقية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الاستجابة لطلب إسبانيا وأيرلندا بتعليق اتفاقية التجارة الحرة بين إسرائيل والتكتل بسبب ما تقوم به في غزة ولبنان.

ومنذ عدة أشهر، تجري إسبانيا وأيرلندا محادثات مع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي ترغب في إجراء مراجعة لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل على أساس أن إسرائيل ربما تقوم بانتهاك بند حقوق الإنسان في الاتفاقية.