إلهام عبد البديع للفجر الفني عن مسلسل غموض: "أقدم شخصية لم أقدمها من قبل ولا يوجد تشابه بيني وبينها" (خاص)

القاهرة - محمد ابراهيم - إلهام عبد البديع في تصريحات خاصة للفجر الفني

تخوض الفنانة المتألقة إلهام عبد البديع تجربة درامية جديدة من خلال مسلسل يحمل إسم "غموض"، وقد بدأت في الأيام القليلة الماضية تصوير أولى مشاهدها في العمل، وتواصل دوت الخليج الفني مع الفنانة إلهام عبد البديع لتكشف في تصريح خاص عن تفاصيل الشخصية التي تقدمها خلال العمل وكواليس التصوير مع كرو العمل، ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز تصريحات الفنانة إلهام عبد البديع للفجر الفني.



إلهام عبد البديع تكشف للفجر الفني عن ملامح شخصيتها في مسلسل غموض



قالت الفنانة إلهام عبد البديع في تصريح خاص للفجر الفني أنها تقدم شخصية "حبيبة" وهو دور مختلف تمامًا لم تقم بتقديمه مُسبقًا، وهى شخصية طيبة وشريرة في نفس الوقت، كما قالت إلهام عبد البديع للجمهور من خلال حديثها مع دوت الخليج الفني:



"متقدروش تعرفوا هى طيبة إمتى وشريرة إمتى من كتر الحاجات اللي عندها وتعاملها مع الناس بشكل غريب جدًا".

إلهام عبد البديع توضح عدم التشابه بينها وبين شخصية "حبيبة" في مسلسل غموض



وأوضحت الفنانة إلهام عبد البديع من خلال تصريحاتها للفجر الفني عدم التشابه بينها وبين شخصية "حبيبة" التي تلعبها في مسلسل "غموض"، مؤكدة أنها بعيدة كل البعد عن شخصيتها الحقيقية.



إلهام عبد البديع للفجر الفني: الكواليس مع وفاء عامر كانت ممتعة جدا



كشفت إلهام عبد البديع عن كواليس التصوير مع الفنانة وفاء عامر إحدى بطلات العمل، وقالت إلهام عبد البديع:

" الكواليس مع وفاء عامر كانت ممتعة جدا وفي يوم كانت جيبالنا فسيخ ورنجة، حبت تدلعنا عشان عارفانا بنحب الأكلة دي فـ ظبطتنا اليوم ده، وده مش أول تعامل معاها إتعاملت معاها قبل كده في "جبل الحريم" فـ الكواليس بينهم ممتعة جدا وكأني وسط العيلة".



إلهام عبد البديع تكشف للفجر الفني عن موعد عرض مسلسل غموض



ومن خلال تصريحات الفنانة إلهام عبد البديع للفجر الفني كشفت عن موعد عرض العمل، حيث أوضحت أنه سيتم العرض قبل موسم شهر رمضان الكريم ومن المتوقع أن يكون العرض في شهر ديسمبر المُقبل.



إلهام عبد البديع تشوق الجمهور للمسلسل من خلال جملة: "المسلسل إسمه غموض وحلقاته كلها غموض فعلا"



وفي نهاية تصريحات الفنانة إلهام عبد البديع للفجر الفني عن مسلسلها الجديد حرصت على تشويق الجمهور للمسلسل، فقالت:



" المسلسل إسمه غموض وحلقات المسلسل طول الوقت فيها غموض فعلًا، كل ما توصلي لحقيقة تكتشفي إن مش هى دي الحقيقة اللي انتي خمنتيها، فـ دايما عكس توقعات الناس، ودي أحلى حاجة هتبقى في المسلسل إن شاء الله".

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