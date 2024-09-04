فيلم "عائشة لا تستطيع الطيران" يفوز بخمس جوائز بفاينال كات بمهرجان فينيسيا

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أحمد جودة - القاهرة - فاز فيلم “عائشة لا تستطيع الطيران” للمخرج المصري مراد مصطفى بخمسة جوائز في مسابقة فاينال كات بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي الذي يُقام الآن، وعلى رأسهم جائزة الدعم الكبرى التي تُمنح لأفضل فيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج.

جوائز الفيلم

وتتمثل باقي الجوائز في: جائزة بقيمة تتراوح بين 4000 يورو و6000 يورو من سينماتيك إفريقيا التابع للمعهد الفرنسي (باريس). وتتمثل في الحصول على حقوق البث غير التجارية وغير الحصرية لمدة 7 سنوات.



جائزة بقيمة 5000 يورو من شركة راي سينما لحق التفاوض الأول للحصول على حقوق استخدام التلفزيون المجاني في الأراضي الإيطالية والالتزام بذكر "بالتعاون مع شركة راي سينما" في التترات الخاصة بالعمل.



جائزة تصل إلى 5000 يورو من شركة تيترا فيلم (باريس) لتصحيح الألوان؛ وما يصل إلى 3000 يورو لإنتاج نسخة رئيسية من DCP، أو إنشاء ملفات i-Tunes أو Google أو Netflix؛ وما يصل إلى 2000 يورو للترجمة المرئية الفرنسية أو الإنجليزية على الشاشة (لا تشمل الترجمة).



جائزة بقيمة 5000 يورو تقدمها المنظمة الدولية للفرانكوفونية (OIF)/مجموعة دول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ/الاتحاد الأوروبي كاسترداد لخدمات ما بعد الإنتاج - التي تقدمها الجمعيات الموجودة في أحد بلدان الاتحاد الأوروبي أو مجموعة دول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ (باستثناء جنوب إفريقيا) - لفيلم طويل أنجزه مخرج من أحد تلك البلدان وأنتجته أو شاركت في إنتاجه جمعية مقرها في أحد تلك البلدان أيضًا.



تفاصيل فيلم عائشة لا تستطيع الطيران

فيلم الإثارة الذي يدور في عالم اللاجئين الأفارقة بالقاهرة، عائشة لا تستطيع الطيران للمخرج مراد مصطفى، هو إنتاج مشترك بين مصر وتونس والسعودية وقطر وفرنسا، ويدور حول عائشة وهي مهاجرة أفريقية عمرها 26 سنة، تمارس لعبة التكيف وتحقيق أقصى استفادة في العالم السفلي لمجتمع المهاجرين الأفارقة في القاهرة والتوتر بين المجموعات المختلفة.

الفيلم من بطولة بوليانا سيمون إلى جانب مغني الراب المصري زياد ظاظا وعماد غنيم وممدوح صالح، ومونتاج محمد ممدوح، مع مدير التصوير مصطفى الكاشف الذي سبق له التعاون مع مراد في الفيلم القصير عيسى، وأحدث أعماله هو الفيلم الصومالي قرية قرب الجنة الذي انطلق في مهرجان كان السينمائي 2024.

نال مشروع عائشة لا تستطيع الطيران منحًا ودعمًا من لودج البحر الأحمر، ومؤسسة الدوحة للأفلام، وصندوق المورد الثقافي، ومهرجان الجونة السينمائي، وأكاديمية لوكارنو، وبرنامجي سينيفوداسيون ومصنع السينما في مهرجان كان، ومهرجان مونبلييه.

الفيلم من إنتاج سوسن يوسف (شركة بونانزا فيلمز)، بالاشتراك مع فيلم كلينك المصرية (محمد حفظي)، وشركة Nomadis Images التونسية (درة بوشوشة)، وStation Films (أمجد أبو العلا ومحمد العمدة)، وMAD Solutions المصرية (علاء كركوتي وماهر دياب)، وشركة لاجوني للإنتاج السينمائي شاهيناز العقاد، تتولى التوزيع في العالم العربي فيلم كلينك بالتعاون مع MAD Distribution، بينما تتولى MAD World المبيعات العالمية.

نبذة عن المخرج مراد مصطفى

مراد مصطفى هو مخرج مصري، من مواليد القاهرة عام 1988، درس الإخراج في العديد من الورش السينمائية، وعمل مساعد مخرج لمدة عشر سنوات منذ 2019 مع مخرجين مثل محمد دياب، شريف البنداري. من أعماله مساعد مخرج مسلسل (لدينا أقول أخرى)، أول أعماله كمخرج كان الفيلم القصير حنة ورد (2019).