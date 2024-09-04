نشوى جاد: الهدف من تعاون WATCH IT مع فودافون مصر هو الوصل لأكبر قطاع من الجمهور

القاهرة - محمد ابراهيم - أعربت نشوى جاد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمنصة WATCH IT عن سعادتها بتجديد الشراكة الاستراتيجية بين فودافون مصر ومنصة واتش إت الرقمية خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته الشراكة خلال الفترة الماضية.

وقالت نشوى خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليا لتجديد الشراكة الاستراتيجية بين فودافون مصر ومنصة "واتش إت" أن الدافع الذي أسهم في تجديد التعاقد هو الوصول إلى أكبر قطاع من الجمهور وهذا ما حققه التعاون الفترة الماضية، مشيرة إلى أنه من المهم أن يكون هناك شريكا أساسيا من شركات المحمول رفقة واتش إت خاصة وأننا نقدم محتوى رقمي وكان من المهم تعزيز هذه الشراكة.

وعن أهمية الشراكة بين فودافون مصر ومنصة واتش إت، قالت إن العروض التي تقدمها شركة فودافون لمستخدميها تساهم في زيادة عدد مشتركين المنصة لكل المواطنين بجميع محافظات جمهورية مصر العربية وهذا الأمر مهم في أن تصل جميع أعمال المنصة الأصلية وكذلك أعمال المكتبة الخاصة بالمنصة من الأعمال الأخرى لكافة الجمهور المصري.

ومن حضر المؤتمر كل من عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ونشوى جاد، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لمنصة WATCH IT، ومحمد عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة ڤودافون مصر وكريم عيد رئيس القطاع التجاري بشركة ڤودافون مصر.

ومن المقرر أن يثمر هذا التعاون على وصل المنصة إلى أكبر قدر ممكن من مستخدمي نظام فليكس، الذين يمثلون القاعدة العريضة من عملاء فودافون مصر، التي تحتل الحصة السوقية الأكبر من سوق المحمول المصرية بنسبة 40% من إجمالي مستخدمي المحمول في مصر.



هذا وقد أسست الشركة المتحدة للخدمات الرقمية WATCH IT عام 2019، في خطوة لحماية الملكية الفكرية للمحتوى الدرامي والسينمائي المصري والعربي وعمل أكبر مكتبة من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات والبرامج للمشاهد العربي في كل دول العالم. وتلعب WATCH IT دورا كبير منذ تأسيسها في إثراء المنافسة الفنية بتقديم محتوى جيدًا من الأفلام والمسلسلات والبرامج والمسرحيات، حيث جذبت ملايين المستخدمين بمحتواها الراقى. وبدأت WATCH IT في نهاية 2021 في التوسع في انتاج الأعمال الأصلية Originals مع التوسع في عملية الاستحواذ على الأعمال المختلفة العربية وغير العربية.





وتهدف WATCH IT لتقديم محتوى مُختار خصيصًا لمشاهدة ترفيهية آمنة لكل العائلات حول العالم حيث تحرص المنصة على تقديم محتوي متنوع ومختلف من شانه إرضاء جميع الاذواق والفئات مع الالتزام بالحفاظ على الاصالة والهوية المصرية والعربية، وتهدف أن تصبح أكبر منصة محتوى عربي تُقدم خدمة "الفيديو حسب الطلب" في العالم