نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هي وابنها في جامعة واحدة.. الإعلامية بسمة وهبة تعلن عودتها للدراسة الجامعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاجأت الإعلامية بسمة وهبة، جمهورها بنشر مقطع فيديو على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تعلن من خلاله عن بدء التحضير للدراسات العليا في إحدى الجامعات، التي يدرس فيها ابنها.

منشور بسمة وهبة

وعلقت الإعلامية على مقطع الفيديو، قائلة:"قررت أعمل دراسات في الإعلام في مونترو، جامعة ابني بس أون لاين، إن شاء الله شهادة أصلي، مش فاهمة عزوز مبوز ليه، يمكن علشان هو وماما في جامعة واحدة".

تفاصيل الفيديو

وتضمن مقطع الفيديو بعض مشاهد من الجامعة التي تدرس فيها الإعلامية بسمة وهبة رفقة نجلها، معلقة: "الجامعة جميلة وأكتر حاجة عاجباني فيها هو النظام".