نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد فؤاد يطمئن الجمهور بعد الأزمة الصحية لشقيقه.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في أحدث ظهور له، نشر الفنان محمد فؤاد فيديو يطمئن فيه جمهوره على صحة شقيقه، الحاج عبد العزيز، بعد تعافيه من أزمة صحية، وظهر محمد فؤاد في الفيديو وهو يقبل رأس شقيقه ويقول: "الحاج عبد العزيز زي الفل".

كما علق فؤاد على الفيديو قائلًا: “الحمد لله والشكر لله على سلامتك يا حاج عبد العزيز، ربنا يديك الصحة والعافية وطول العمر ويبارك لك، الله أكبر والحمد والشكر لله وحده”.

تفاصيل الأزمة الأخيرة مع طبيب المستشفى

وكان الفنان محمد فؤاد قد تصدر حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديو له يظهر اعتداءه على طبيب في مستشفى عين شمس التخصصي.

وقد صدم هذا الفيديو الجمهور، ولكن سرعان ما بدأت الحقائق تتكشف، وظهرت روايات شهود عيان حول الواقعة.

تصريحات محمد فؤاد وحل الأزمة

في فيديو لاحق نشره فؤاد خلال برنامج "على مسؤوليتي" للإعلامي أحمد موسى، بادر الفنان بالصلح مع الطبيب قائلًا: "ده أخ وزي ابني وبقول للسوشيال ميديا بطول هري".

من جهة أخرى، أكد محامي محمد فؤاد أن الفنان لن يتنازل عن القضية ولن يتصالح مع الطبيب.

تطورات القضية وإجراءات التحقيق

بعد التحقيق مع محمد فؤاد في محكمة الجنايات، استمعت النيابة إلى أقواله وأصدرت قرارًا بإخلاء سبيله، كما تم التحقيق مع طبيب عين شمس وأصدرت النيابة قرارًا بدفعه غرامة مالية للتطاول على أحد الأشخاص أثناء أداء عمله.

عودة محمد فؤاد إلى نشاطه الفني

على صعيد آخر، أحيا محمد فؤاد حفلًا غنائيًا في الساحل الشمالي يوم الخميس الماضي، بعد انتهاء أزمته مع طبيب عين شمس.

وخلال الحفل، عبر فؤاد عن صعوباته الأخيرة قائلًا: "إيه الجمال ده؟ ده إحنا الأسبوع اللي فات كنا في سواد والله، أقسم بالله منورين".