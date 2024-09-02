نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل أغنية" الباب يفوت جمل "لـ نيكول سابا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تستعد الفنانة نيكول سابا لطرح أحدث أعمالها الغنائية والتي تحمل اسم "الباب يفوت جمل" من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد يحيى وتوزيع وماستر علي فتح الله، كما تستعد نيكول سابا لإطلاق عددًا من الأغنيات الجديدة إضافة لإحيائها عددًا من الحفلات الغنائية الفترة المقبلة.

آخر أعمال نيكول سابا

والجدير بالذكر أن آخر أعمال نيكول سابا أغنية الكت كاتي والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.



الكت كاتي" من كلمات مصطفى حسن، وألحان مصطفى العسال، وجاءت الكلمات كالتالي:

الكت كاتي

والشط شطي

يا صيف بحبك

مش عايزة أشتي

أنا بكره الغطا

وبحب البلبطة

يا اخوانا البحر بيغسل

النفسية المحبطة

ويا بحر قول ونادي

رقص موجك على الهادي

وهاجيب عوامتي وأجي

أصلا ده الشط شطي

البخت بختي

واليخت ياختي

والجو جوي

ظبطلي ضغطي

البخت بختي

واليخت ياختي

بشتري بالغالي

راحتي وانتختي