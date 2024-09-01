نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منه فضالي تعرب عن سعادتها بالعمل مع ميرفت امين.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت الفنانة منه فضالي، عن سعادتها بالعمل مع ميرفت أمين في عمل جديد بعنوان “ جوما” من خلال حسابها الشخصي على موقع إنستجرام.

كتبت قائلة: 'أنا سعيده جدا جدا من قلبي اني حشتغل مع نجمه كبيره جميله روح حلوه بحبها من قلبي القمر يا جماعه #ميرفت_امين".

والجدير بالذكر آخر أعمال منة فضالي هو مسلسل "محارب"، الذي ظهرت في بطولته مع الفنان أحمد زاهر، تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وبطولة حسن الرداد وماجد المصري ونرمين الفيقي وناهد السباعي وتامر عبدالمنعم وملك زاهر ونور محمود. وغيرهم كثير من الفنانين،

وشاركت أيضا بمسلسل" كوبرا"، بطولة الفنان محمد إمام، شارك في بطولته عدد كبير من النجوم: مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغني، محمود البزاوى، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخي، دنيا ماهر، ألحان المهدى، منة فضالي، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف.