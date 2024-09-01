نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملتقى التميز والإبداع العربى يستعد خلال أيام لتكريم نخبة من أهم نجوم مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكدت الدكتورة داليا المتبولى رئيس ملتقى التميز والإبداع العربى، ورئيس أكاديمية ويكميديا للتدريب والإنتاج الإعلامي أنها سعيدة بإقامة الدورة الثالثة للملتقى، والمقرر إقامتها يوم 7 سبتمبر الجارى في فندق نايل ريتز كارلتون بالقاهرة، وذلك بعد تحقيقه نجاح كبير فى الدورات السابقة.



وأضافت دكتورة داليا المتبولى بأن التحضير للدورة الثالثة قد إستغرق ثلاثة أشهر من العمل المتواصللإختيار الأفضل من بين الكثير من الأعمال الفنية التى عرضت خلال العام 2023، بالإضافة لتقييم الأعمال الدرامية التى عرضت خلال شهر رمضان المنصرف .



وأكدت رئيس ملتقى التميز والإبداع العربى أن الجوائز المقرر الإعلان عنها خلال الحفل جاءت بناءا على تصويت جماهيرى وإستفتاء نقدى لمجموعة من أهم نقاد مصر، وذلك بعد مشاهدة الكثير من الأعمال على مدار شهر ونصف لإختيار الفضل وتقييم كل ما هو يستحق الجوائز.

هذا يُعتبر ملتقى التميز والإبداع العربى منصة مهمة تجمع بين النخبة من الفنانين والإعلاميين من مختلف أرجاء الوطن العربي،ومن أبرز النجوم المشاركين فى هذا الحدث كل من النجمة غادة عبد الرازق،، مى كساب، سمية الخشاب، بسرا اللوزى ،حنان مطاوع، شريف منير، أحمد بدير ،شيكو صهر الصايغ ،دياب، نهى عابدين، باسم سمرة ، أحمد زاهر، حمادة هلال، مى عمر، هنا الزاهد، شركة سيدارز آرت برودكشن " صّباح إخوان "، هبه مجدى المخرج مجدى أبو عميرة وغيرهم، بالإضافة إلى عدد كبير من الإعلاميين والسياسيين في مصر والوطن العربي، مما يعزز من مكانة هذا الملتقى كواحد من أبرز الأحداث الثقافية والفنية في المنطقة.