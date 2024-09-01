نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عباس أبو الحسن يتصدر التريند..لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر إسم الفنان عباس أيو الحسن، تريتد محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد العديد من المحاولات والمفاوضات مع اسرتي ضحيتي حادث دهسهما أعلى المحور المركزي بأكتوبر، مما أسفر عن إصابتهن بإصابات خطيرة، ووفاة إحداهما داخل أحد المستشفيات.

وعرض الفنان عباس ابو الحسن التكفل بعلاج السيدة المصابة كما عرض دفع دية لاسرة السيدة المتوفاة جراء الحادث للتنازل عن القضية والتصالح معه قبل محاكمته في شهر سبتمبر المقبل2024.

تفاصيل الحادث

تلقى قسم شرطة الشيخ زايد أول برئاسة المقدم عمرو مصطفى، بلاغا بوجود حادث دهس ومصابين أمام مول شهير بمنطقة الشيخ زايد.



وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن، وتبين إصابة سيدتين دهسهما الفنان عباس أبو الحسن بسيارته، وتم نقلهما للمستشفى في حالة حرجة لتلقي العلاج.