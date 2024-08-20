نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. بدرية طلبة تتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر إسم الفنانة بدرية طلبة، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما كشفت عن تفاصيل معاناتها مع مرض خطير أثّر بشكل كبير على حياتها، خلال حيث أدى هذا المرض إلى فقدانها نحو 45 كيلوغرامًا من وزنها، ومرورها بفترة صعبة من الناحية النفسية والجسدية.

تفاصيل مرض بدرية طلبة

وأوضحت بدرية خلال لقائها في برنامج "حد النجوم"، الذي تقدمه الإعلامية شريهان أبو الحسن، والمذاع على فضائية "ON"، أن فترة شبابها لم تكن كما تظهر للناس، فقد عانت من مرض الغدة الخبيثة الذي أصابها في سن الـ 17 واستمر لعقد كامل، خلال هذه الفترة، تدهورت حالتها الصحية والنفسية بشكل كبير، حيث أشارت إلى أن المرض "أكل" جسمها وتركها بوزن 45 كيلو فقط.

وأكدت أنها مرت بأزمة نفسية حادة خلال تلك الفترة التي وصفتها بأنها الأصعب في حياتها، وأجرت عملية جراحية في سن 28 عامًا، عندما كانت قد أنجبت ابنتيها، ومنذ ذلك الحين بدأت تستعيد صحتها تدريجيًا، عادت بدرية ببطء إلى حياتها الطبيعية، حيث بدأ جسمها ووجهها في استعادة مظهرهما السابق.



آخر أعمال بدرية طلبة



ويذكر أن آخر أعمال الفنانة بدرية طلبة فيلم " الملكة" من بطولة هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، كريم عفيفي، عارفة عبد الرسول، باسم سمرة، انتصار، دارين حداد، دينا، بدرية طلبة، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم حسن الرداد، ومحمد رضوان، وأوس أوس وتأليف هشام هلال وأحمد رمزي، واخراج سامح عبدالعزيز.