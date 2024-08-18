رسالة حب من شيرين عبد الوهاب لهيفاء وهبي.. تعرف عليها

القاهرة - محمد ابراهيم - وجهت الفنانة شيرين عبد الوهاب رسالة خاصة للفنانة هيفاء وهبي بعد وقوفها معها في أزمتها الأخيرة من خلال منشورا عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام ".

كتبت شيرين عبد الوهاب: أنا رديت على النجمة هيفاء وهبي مش عشان باركتلي على الأغاني النجمة هيفاء وهبي عملت معايا مواقف جدعة اقرب الناس ليا ما عملتهاش علشان نفسيتي تبقى أحسن

أضافت:' كانت بتكلمني يوميا عند الدكتور وكانت عاوزة تاخدني أقعد عندها وتخرجني ومودي يبقى حلو وتدخلني مكان يظبطولي الفيتامينات اللي في جسمي ويخسسوني"



تابعت:' هيفا اثبتت ان الصديق الوفي مش لازم هو اللي جنبك ممكن يكون بعيد عنك، من أجدع وأنظف وأكرم الناس اللى شفتها فى الوسط الفني هيفا بموقفها ده اشترتني طول عمري وهفضل لحد ما أموت ممتنة ليها ولوقفتها معايا في الوقت ده.

ختمت قائلة:' الوقت اللي كنت فيه وحيدة وتعبانة ومكتئبة وبعيط وجت اطمنت عليا وحسستنى اني ليا اخت فعلا شكرا يا هيفا يا حبيبتي، وياريت ياريت فى مصر لو في مشاكل انا بناشد أى حد أن الست دى طيبة جدا جدا متستاهلش إلا كل خير.





وفي وقت لاحق بعد الأزمة الأخيرة التي تعرضت لها الفنانة شيرين عبد الوهاب مع شركة روتانا، طرح الملحن عزيز الشافعي، أغنية «بتمنى أنساك» عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وذلك بعد حذف الأغنية من موقع «يوتيوب» بسبب حقوق الملكية، بعدما طرحتها.

أغنية «بتمنى أنساك»، كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما، ولم تُعرض الأغنية بطريقة الفيديو كليب.