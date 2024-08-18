نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل عرضه.. مسلسل "عمر أفندي" يتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم مسلسل "عمر أفندي" بطولة احمد حاتم، محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية وذلك بسبب انتظار الجمهور عرض الحلقة الأولى من المسلسل عبر منصة "شاهد" وقناة ON.

تغيير اسم مسلسل أحمد حاتم

كان مسلسل "عمر أفندي" في البداية يحمل اسم "السرداب" لكن تغير إلى "عمر أفندي" وهو ينتمي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية، قصة ينتقل البطل فيها بين زمنين مختلفين ويقابل أشخاص مختلفة فتقع الكثير من الأحداث، وفكرة انتقال شخص من زمن وعودته لزمن قديم قرأ عنه في التاريخ أو شاهده في أفلام سينمائية فكرة مختلفة وفانتازيا يحبها الجمهور.

أبطال مسلسل عمر أفندي

مسلسل "عمر أفندي" بطولة أحمد حاتم، رانيا يوسف، آية سماحة، مصطفى أبوسريع، محمد رضوان، ميمي جمال، ومحمود حافظ، والمسلسل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبدالرحمن أبوغزالة.

قصة مسلسل "عمر أفندي"

تدور قصة المسلسل حول "علي التهامي" الشاب الثلاثيني المتزوج من ابنة رجل ملياردير هو على خلاف دائم معه، وعند وفاة والده، الرسام المغمور الذي كان منقطعا عنه لفترة بسبب رفض هذا الأخير لزواجه، يذهب بهدف بيع منزل والده القديم، حيث يكتشف سردابا سريا فيه، يقوده إلى زمن آخر، فيعود إلى أربعينيات القرن الماضي، إبان الاحتلال الإنجليزي لمصر، ويجد صورة لوالده، ويتبين أن منزل والده كان في ما مضى بانسيون، تتوالى زياراته واكتشافاته وقصة حب ومشاكل ومواجهات من أجل معرفة سر السرداب، الذي يربط بين زمنين".

موعد عرض مسلسل "عمر أفندي"

يتكون مسلسل "عمر أفندي" من 10 حلقات، هو من المسلسلات القصيرة التي لا يشعر الجمهور معها بالملل بسبب سرعة الأحداث، وتحقق هذه النوعية من المسلسلات نجاحا خاصة بعد عرض الفترة الماضية مسلسلات طويلة، بمسلسل عمر أفندي الذي من المقرر عرضه بدءًا من اليوم الأحد الساعة 7.30 مساء،

أحدث أعمال احمد حاتم

يذكر أن أحمد حاتم ينتظر عرض 3 أفلام جديدة خلال الفترة المقبلة الأول هو الملحد، ويشارك فى بطولة الفيلم محمود حميدة، صابرين، شيرين رضا، ويتناول الفيلم قضية التطرف الديني والإلحاد التي تصيب الشباب وتنتشر بينهم، وتأثير انتشار مثل هذه الظواهر على الأفراد والمجتمع، ثانى الأفلام هو قصر الباشا من تاليف محمد ناير وإخراج محمد بكير، أيضًا فيلم المنبر والذى يقدم من خلاله شخصية باحث أكاديمى، وتدور أحداث الفيلم في إطار تاريخي عن عدد من مشايخ الأزهر الشريف وكل من اعتلي منبره العظيم.