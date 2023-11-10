نانسي عجرم تشعل الأجواء بأغنية "مستنياك" في حفل بليغ حمدي بحضور عزيزة جلال

القاهرة - محمد ابراهيم - أشعلت الفنانة نانسي عجرم، الأجواء في حفل روائع بليغ حمدي بإعادة تقديمها لأغنية "مستنياك" على مسرح أبو بكر سالم، وذلك بحضور صاحبة الأغنية الأصلية الفنانة عزيزة جلال.



وأعربت نانسي عجرم عن سعادتها بتقديم الأغنية أمام عزيزة جلال، التي قامت بتحية نانسي من داخل المسرح وقدمت فقرة قصيرة من الأغنية.

تعتبر هذه الخطوة إعادة تقديم أغنية "مستنياك" تجربة جديدة في مشوار نانسي الفني، حيث اشتهرت بتقديم الأغاني الخفيفة، ولكنها استطاعت من خلال هذه الأغنية إظهار موهبتها الفنية وأحدثت تحولًا في حياتها.

وتم نشر مقاطع فيديو على الموقع الرسمي لمسرح بنش مارك تظهر وصول نجوم "روائع بليغ حمدي" إلى الرياض استعدادًا للحفل، من بينهم الفنان صابر الرباعي وأنغام ونانسي عجرم. من المقرر أن يقام الحفل مساء الخميس على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد رياض سيتي بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.

وأعلنت شركة "بنش مارك" عن إقامة هذا الحفل الذي يجمع أبرز نجوم الطرب تحت عنوان "روائع بليغ حمدي" ضمن فعاليات موسم الرياض.

يشارك في الحفل كل من أصالة نصري، نانسي عجرم، صابر الرباعي، ماجد المهندس، وطلال سلامة، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد.



من هو بليغ حمدي؟

بليغ حمدي بدأ عزف العود في سن التاسعة واشتهر عام 1957 بأول أعماله لعبد الحليم حافظ بأغنية "تخونوه". تعاون بعدها مع كبار نجوم الطرب المصريين والعرب وتميزت ألحانه بالبساطة والسهولة. وقد حصل على العديد من الألقاب مثل ملك الموسيقى ولحن الشجن. رحل بليغ حمدي في 12 سبتمبر 1993 عن عمر يناهز 62 عامًا، وترك وراءه ثروة فنية من الألحان المتنوعة.



آخر أعمال نانسي عجرم

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة نانسي عجرم أغنية تيجي نتبسط، والتي حازت على ملايين المشاهدات بفترة قصيرة، وتصدرت التريند فور نزولها.