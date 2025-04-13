ضمن جهود تعزيز الصحة النفسية بجدة.. تدشين خدمات العيادات النفسية في مركز...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 أبريل 2025 12:30 مساءً - أطلق الدكتور أحمد السالمي، مساعد نائب الرئيس التنفيذي للخدمات الطبية بتجمع جدة الصحي الثاني، مواعيد العيادات النفسية في مركز صحي البوادي 2، وذلك برعاية الرئيس التنفيذي للتجمع الدكتور شادي الخياط.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي التجمع لتعزيز خدمات الصحة النفسية والاهتمام بالدعم النفسي والروحي للمستفيدين، بهدف تحسين جودة الحياة وتوفير خدمات نفسية متكاملة تكون أكثر قرباً وسهولة في الوصول للمجتمع.

العيادات الجديدة في مركز صحي البوادي 2 تهدف إلى تقديم رعاية نفسية فعالة ضمن منظومة الرعاية الصحية الأولية، لتكون جزءاً من التوجه العام نحو توفير خدمات شاملة تغطي جميع الجوانب الصحية، النفسية والجسدية.

يذكر أن مركز البوادي 2 يتبع مستشفى الملك فهد العام، أحد المنشآت الصحية التابعة لتجمع جدة الصحي الثاني، ما يعزز من تكامل الخدمات بين المراكز الصحية والمستشفيات التابعة للتجمع.