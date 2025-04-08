أكسيوس: ”عراقجي” و”ويتكوف” يمثلان إيران وأمريكا في محادثات سلطنة عمان

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 8 أبريل 2025 09:31 صباحاً - يمثل المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، الولايات المتحدة، لإجراء محادثات "غير مباشرة" مع إيران، السبت المقبل، المقرر إجراؤها في سلطنة عمان، بحسب موقع أكسيوس.

وكشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن واشنطن وطهران ستجتمعان بسلطنة عُمان، السبت المقبل، لإجراء محادثات "غير مباشرة".

والاثنين، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشكل مفاجئ، خلال تصريحات صحفية في البيت الأبيض بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إجراء محادثات "مباشرة" مع طهران، مشيرًا إلى أن هناك اجتماعًا مهمًا للغاية سيعقد السبت المقبل، رافضًا تحديد مكان انعقاد الاجتماع.

وقال الموقع الأمريكي، إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيقود الوفد الإيراني.

واعتبر عراقجي، عبر منصة "إكس"، أن المحادثات المقبلة بين طهران وواشنطن "فرصة بقدر ما هي اختبار.. الكرة في ملعب الولايات المتحدة".

وجدد الرئيس الأمريكي تحذيراته لإيران من أنه إذا لم تنجح المحادثات معها، فإنها "ستكون في خطر كبير"، مشددًا على أنه لا يمكن لها أن تمتلك سلاحًا نوويًا.

وأضاف: "أعتقد أنه إذا لم تنجح المحادثات مع إيران، فإن إيران ستصبح في خطر كبير.. لا يتعين أن تملك إيران سلاحًا نوويًا، وإذا لم تنجح المحادثات، فأعتقد فعلًا أنه سيكون يومًا سيئًا جدًا لإيران".

وخلال ولايته الأولى، انسحب ترامب من الاتفاق النووي المبرم، عام 2015 بين إيران والقوى العالمية، الذي فرض قيودًا صارمة على أنشطة طهران النووية مقابل تخفيف العقوبات.

وتؤكد إيران حاجتها للطاقة النووية لأغراض سلمية، وتنفي سعيها لامتلاك أسلحة نووية.