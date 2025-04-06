شهداء ومصابون في قصف الاحتلال المتواصل على خان يونس

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 أبريل 2025 01:27 مساءً - استُشهِد فلسطينيون وأُصيب آخرون، بينهم أطفال، منذ فجر اليوم الأحد، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلًا عن مصادر طبية، باستشهاد طفلة وإصابة آخرين في قصف الاحتلال منزلًا في مخيم خان يونس.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى تسجيل شهيدين في قصف مسيّرة إسرائيلية مزارعين جنوبي خان يونس.

وانتشلت طواقم الإنقاذ الطفلة ‏إلين علاء بركة، إثر قصف الاحتلال منزلاً في بلدة بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس قبل أيام.

كما أُصيب 4 فلسطينيين بجروح، في قصف الاحتلال المدفعي تجمعًا للمواطنين، في منطقة العوامرة شرقي بلدة عبسان الكبيرة، شرقي خان يونس.

وتشهد المناطق الشمالية لمدينة رفح الفلسطينية قصفًا متواصلًا من مدفعية الاحتلال، كما تواصل الطائرات الحربية نسف مبانٍ سكنية، شمالي مدينة رفح الفلسطينية.

فيما ارتفعت حصيلة الشهداء جرّاء استهداف الاحتلال منزلًا وخيام النازحين غربي خان يونس إلى 19 شهيدًا.

وخلال 24 ساعة، بلغ عدد الشهداء جراء قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة إلى 46 شهيدًا.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، شنّت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 50669 فلسطينيًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 115225 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.