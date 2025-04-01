لبنان: ارتفاع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية على بيروت لـ 4 شهداء

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 1 أبريل 2025 02:30 مساءً - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت إلى 4 شهداء و7 مصابين.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، أنه استهدف أحد أفراد جماعة حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك بعد أيام قليلة من شن غارة جوية في المنطقة، ما زاد من الشكوك حول صمود وقف إطلاق النار الهش الذي استمر لمدة أربعة أشهر بين إسرائيل وحزب الله.

وأشار جيش الاحتلال في بيان له، إلى أن الغارة استهدفت شخصًا من حزب الله كان قد وجه عناصر من حماس في الآونة الأخيرة وساعدهم في التخطيط لهجوم وشيك ضد مدنيين إسرائيليين، وفقًا لما نقلته "رويترز".

وأوضح شهود عيان أنهم سمعوا أصوات تحليق طائرات على ارتفاع منخفض فوق العاصمة اللبنانية، وكذلك دوي انفجارات في مناطق مختلفة من المدينة.

وكانت الهدنة التي توسطت فيها الولايات المتحدة قد أوقفت الصراع الذي استمر عامًا، وتم بموجبها إخلاء جنوب لبنان من حزب الله، ونشر القوات اللبنانية في المنطقة، فضلاً عن انسحاب القوات البرية الإسرائيلية. ومع ذلك، يتبادل الطرفان الاتهامات بعدم الالتزام الكامل بشروط الاتفاق.

وفي الآونة الأخيرة، تزايدت المؤشرات على هشاشة وقف إطلاق النار، حيث أرجأت إسرائيل ما وعدت به من انسحاب قواتها في يناير الماضي، وأعلنت في مارس أنها اعترضت صواريخ أُطلقت من لبنان، ما دفعها إلى قصف أهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب لبنان.

من جهتها، نفت جماعة حزب الله أي تورط لها في إطلاق الصواريخ، بينما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ستواصل مهاجمة أي مكان في لبنان لمواجهة التهديدات وضمان تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله.