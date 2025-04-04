سفير رواندا بالقاهرة: إحياء ذكرى الإبادة الجماعية فرصة للتأمل في مسيرة رواندا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 4 أبريل 2025 11:25 صباحاً - تحيي رواندا الإثنين المقبل الذكرى الـ 31 على الإبادة الجماعية ضد قبائل التوتسي التي راح ضحيتها أكثر من مليون شخص، والمعروفة بـ"كويبوكا"، والتي تعني "التذكر"، وذلك بالتوازي مع جميع سفاراتها بالخارج بما فى ذلك فى مصر.

وأكد دان مونيوزا، سفير رواندا بالقاهرة - فى بيان صحفي اليوم الجمعة، بهذه المناسبة -أن إحياء ذكرى الإبادة الجماعية ضد قبائل التوتسي يعد فرصة لتكريم الضحايا والتأمل في مسيرة رواندا التحولية على مدار 31 عامًا، موضحا أن شعار الذكرى هذا العام هو "تذكر، اتحد، جدد".

وقال مونيوزا :" إنه بينما نتذكر ونكرم من فقدناهم، ونواسي الناجين، ونشيد بالتضحيات التي أعادت رواندا للحياة، تنظم السفارة في القاهرة فعالية لإحياء هذه الذكرى، تبدأ بمسيرة سيراً على الأقدام، ترمز إلى ما عاناه الضحايا قبل أن يُقتلوا بوحشية، ويشارك فيها أحد الناجين من مذابح الإبادة".