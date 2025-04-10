وزيرة التضامن تكرم محمد السعدى وفريق عمل مسلسل لام شمسية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 10 أبريل 2025 10:29 مساءً - كرمت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي فريق عمل وابطال مسلسل لام شمسية ، كما توجهت بالشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على انتاج مسلسل لام شمسية بإبداع، قائلة: "أشكر كل من وقف وراء هذا العمل الصعب، الشركة المنتجة خاضت تحديًا حقيقيًا، ونجحت في تقديم رسالة مجتمعية هامة بإخراج راقٍ وإبداعى ومضمون عميق كما تقدمت بالشكر للأستاذ محمد السعدى عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على ابداع عمل المسلسل وفريق العمل .

واهدت الوزيرة محمد السعدى عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية درع الوزارة خلال حفل التكريم درع الوزارة كما أهدت الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير اليوم السابع ورئيسة لجنة تطوير المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وفريق عمل وأبطال المسلسل درع الوزارة ، المخرج كريم الشناوي ومحمد سري مدير مشروعات شركة ميديا هب ،سارة عزيز المسؤلة عن المحتوى العلمي النفسي والفنانة يارا جبران والفنانة ثراء جبيل والفنان كمال أبو راية والفنانة يسرا اللوزى والفنان أحمد السعدني والفنانة أمينة خليل والكاتبة مريم نعوم ورشة وباهر رشيد، المونتاج وغديرخالد واحمد المنتج الفني ،والطفل علي.

وأضافت الوزيرة : "هذا عمل مهني متقن، تعامل مع موضوعات حساسة مثل العلاقات الأسرية والتعدي على الأطفال بأسلوب يحترم عقل وحياء المشاهد، ويقدم رسالة قوية دون تجريح أو ابتذال"، مشددة على أن "الدراما لما بتكون متميزة، بتبقى سلاح في حماية الوطن وأولادنا".