نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار جمهوري بتعيين المهندس حاتم نبيل قائمًا بعمل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا بتعيين السيد المهندس حاتم نبيل، قائما بعمل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لمدة عام بدءًا من اليوم الموافق 10 أبريل 2025.

من هو المهندس حاتم نبيل؟

يتمتع السيد المهندس حاتم نبيل، الحاصل على بكالوريوس هندسة الاتصالات، بخبرة تفوق ال 25 عامًا في تطوير نظم الموارد البشرية، حيث لديه مسيرة حافلة من العمل في عدد من المنظمات متعددة الجنسيات والمحلية والحكومية، وهو ما أكسبه خبرات ومهارات مكنته من الدمج بين تصميم وتطوير الهيكل التنظيمي، وتصميم وتنفيذ نظم المزايا والتدريب والتطوير المهني، وتخطيط المسار الوظيفي، إلى جانب عمله مستشار لبناء القدرات البشرية في مشاريع بعدة مؤسسات مالية وخدمية وحكومية.

تدرج حاتم نبيل على المستوى الدولي

على المستوى الدولي، تدرج المهندس نبيل في المناصب بشركة (سيمنس EGTI ) حتى وصل إلى منصب نائب الرئيس التنفيذي للتدريب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وعلى المستوى المحلي، عمل رئيس قطاع التدريب ثم رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة المصرية للاتصالات، كما عمل مديرًا للموارد البشرية لدى الشركة الدولية للصناعات الغذائية، ثم رئيس محور الموارد البشرية بالهيئة القومية للبريد، ثم مستشار لوزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ورئيس لقطاع الموارد البشرية لدى البنك الزراعي المصري، وشركة مصر للطيران القابضة.

وعلى مستوى المهام الاستشارية، قدم المهندس حاتم نبيل القائم بعمل رئيس الجهاز المركزي، العديد من المهام الاستشارية لعدد من البنوك منها البنك الأهلي المصري، وبنك التعمير والإسكان، والبنك الزراعي، إلى جانب شركة مصر القابضة للتأمين.

نص القرار بالجريدة الرسمية

أوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية؛ وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء.

"المادة الأولى"

يكلف السيد حاتم نبيل عبد الحميد مصطفى.. بالقيام بأعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بدرجة وزير، لمدة عام اعتبارًا من 10-4-2025.

"المادة الثانية"

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.