طيران الاحتلال الحربي يستهدف مبنى سكنيا في صيدا جنوبي لبنان

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 4 أبريل 2025 10:28 صباحاً - أفاد مراسل القاهرة الإخبارية، بأن طيران الاحتلال الحربي استهدف مبنى سكنيًا في صيدا جنوبي لبنان.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية، إلى انتشال جثمان وعدد من المصابين من داخل الشقة السكنية التي استهدفها الاحتلال.

وأوضح أن غارة الاحتلال استهدفت شخصية فلسطينية داخل الشقة السكنية في صيدا.

فيما أكد إعلام لبناني وفاة مصاب آخر جراء الغارة الإسرائيلية على الشقة السكنية في صيدا، إذ أفاد الدفاع المدني اللبناني بأن عدد الشهداء نتيجة غارة الاحتلال على الشقة السكنية بلغ 3 شهداء .

وكانت الهدنة التي توسطت فيها الولايات المتحدة أوقفت الصراع الذي استمر عامًا، وتم بموجبها إخلاء جنوب لبنان من حزب الله، ونشر القوات اللبنانية في المنطقة، فضلاً عن انسحاب القوات البرية الإسرائيلية. ومع ذلك، يتبادل الطرفان الاتهامات بعدم الالتزام الكامل بشروط الاتفاق.

وفي الآونة الأخيرة، تزايدت المؤشرات على هشاشة وقف إطلاق النار، إذ تماطل إسرائيل في ما وعدت به من انسحاب قواتها في يناير الماضي، وأعلنت في مارس أنها اعترضت صواريخ أُطلقت من لبنان، ما دفعها إلى قصف أهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب لبنان.

من جهتها، نفت جماعة حزب الله أي تورط لها في إطلاق الصواريخ، بينما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ستواصل مهاجمة أي مكان في لبنان لمواجهة التهديدات وضمان تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله.