سفير الكويت لدى المملكة المتحدة يقدم أوراق اعتماده إلى الملك تشارلز

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 4 أبريل 2025 10:28 صباحاً - قدم السفير بدر المنيخ اليوم الخميس أوراق اعتماده إلى ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية الملك تشارلز الثالث سفيراً مقيما لدولة الكويت لدى المملكة المتحدة وذلك في مراسم جرت في قصر باكينغهام.

وقال السفير المنيخ في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إنه نقل خلال المقابلة تحيات سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد إلى الملك تشارلز وتمنيات سموه له موفور الصحة والعافية وللعلاقات الكويتية - البريطانية المزيد من النمو والازدهار.

وأضاف السفير المنيخ أن الملك تشارلز طلب منه نقل تحياته لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، مستذكرا باعتزاز زيارة سموه الخاصة إلى اسكتلندا بداية العام الجاري وزيارات الملك تشارلز العديدة لدولة الكويت، متمنيا التوفيق والسداد للسفير المنيخ في مهام عمله لتعزيز العلاقات الكويتية - البريطانية.

ولفت السفير المنيخ إلى أن سمو أمير البلاد زار المملكة المتحدة أربع مرات عندما كان سموه وليا للعهد بينما جاءت الزيارة الخامسة لسموه في يناير الماضي بعد تقلد سموه مقاليد الحكم، وكانت تلك الزيارة تلبية لدعوة خاصة من الملك تشارلز لسموه لزيارة منزله الخاص في إسكتلندا.

وأكدت مديرة المراسم في وزارة الخارجية البريطانية ومساعدة رئيس المراسم الدبلوماسية الملكية فيكتوريا بسبي في كلمة ألقتها بهذه المناسبة أن «المملكة المتحدة والكويت ترتبطان بعلاقات ثنائية وطيدة للغاية عززتها صداقة تأسست منذ زمن طويل».

وأشارت إلى تولي السفير المنيخ مهام منصبه تزامنا مع مرور 125 عاما على العلاقات البريطانية - الكويتية، وأضافت «لانزال في خطوة متزامنة فيما يتعلق بقضايا مهمة في شأن الدفاع والأمن ففي فبراير الماضي استضافت الكويت التمرين العسكري المشترك (محارب الصحراء الثامن) مع المملكة المتحدة» فيما تم نشر 16 فريق بريطاني عسكري في الكويت في العام الماضي 2024 لتدريب القوات المسلحة الكويتية".

وأضافت أن العلاقات بين البلدين في مجالي التجارة والاستثمار لا تزال في أوجها إذ تم توقيع مذكرة تفاهم للشراكة الاستثمارية في عام 2023 احتفالا بالذكرى السبعين لإنشاء مكتب الاستثمار الكويتي في العاصمة البريطانية لندن مشيدة بالأثر الإيجابي لتلك الاستثمارات على قطاعات العلوم الحياتية والطاقة المتجددة والتعليم والتكنولوجيا.

حضر الحفل لفيف من كبار المسؤولين والدبلوماسيين يتقدمهم عميد السلك الدبلوماسي في المملكة المتحدة سفير هندوراس إيفان روميرو مارتينيز وأعضاء سفارة الكويت لدى المملكة المتحدة.