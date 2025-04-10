واشنطن تعد وثيقة لسحب التمويل الفيدرالي من المدن والولايات التي توفر ملاذا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 10 أبريل 2025 05:33 مساءً - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس أن إدارته تعمل على إعداد وثيقة تسمح بحرمان أي مدينة أو ولاية تقدم ملاذا للمهاجرين غير الشرعيين من التمويل الفيدرالي.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "لا مزيد من مدن الملاذ! إنهم يجيرون المجرمين وليس الضحايا. إنهم يخزون بلادنا ويجعلونها موضع سخرية العالم. نحن نعمل على وثائق تسمح بسحب التمويل الفيدرالي من أي مدينة أو ولاية تسمح بوجود هذه الفخاخ المميتة".

يُذكر أن ترامب قد دعا مرارا إلى تشديد سياسة الهجرة في الولايات المتحدة. فبعد توليه الرئاسة في 20 يناير الماضي، وقّع مرسوما بفرض حالة طوارئ على الحدود مع المكسيك.

كما وسّعت وزارة الأمن الداخلي صلاحيات أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية، مما سمح لها بترحيل المهاجرين غير الشرعيين عبر ما يُعرف بـ"الإجراءات السريعة"، أي دون الحاجة إلى قرار من محكمة الهجرة.

ووفقا لمصدر صحيفة "نيويورك بوست" في وزارة الأمن الداخلي، تم ترحيل أكثر من 100 ألف شخص من البلاد منذ تنصيب ترامب.

هذا وأعلنت سلطات الهجرة الأمريكية أمس الأربعاء، إلغاء تأشيرات ما يقرب من 400 طالب وخريج جديد خلال الأسابيع الماضية، في إطار حملة "القبض والإلغاء" التي أعلن عنها مسؤولون أمريكيون.

جاءت هذه الخطوات التي أثارت مخاوف بشأن حقوق الطلاب في التعديل الأول للدستور الأمريكي وحقوقهم في الهجرة، بعد اعتقال محمود خليل، خريج جامعة كولومبيا، في 8 مارس الماضي، وهي أول حالة بارزة تُنسب إلى الحملة.