إيران: منفتحون على مفاوضات نووية ”غير مباشرة” مع واشنطن

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 مارس 2025 05:29 مساءً - أعلنت إيران، اليوم الاثنين، انفتاحها على إجراء محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة، بعدما وجّه الرئيس دونالد ترامب، إنذارًا نهائيًا للتوصل إلى اتفاق نووي جديد.

وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي: "الطريق مفتوح لإجراء مفاوضات غير مباشرة"، رافضًا احتمال إجراء محادثات مباشرة مع واشنطن "ما لم يتغير موقف الطرف الآخر تجاه الجمهورية الإسلامية".

وفي فبراير الماضي، أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حملة الضغط الأقصى على إيران في محاولة لمنع طهران من صنع سلاح نووي، لكنه قال أيضًا إنه منفتح على التوصل إلى اتفاق، وكان على استعداد للتحدث مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

ووقعت إيران والقوى الدولية الست "الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين وألمانيا"، على الاتفاق النووي في مدينة "فيينا" عاصمة النمسا عام 2015، وبموجبه تعهدت إيران بعدم السعي لإنتاج أو تطوير أي أسلحة نووية، في مقابل رفع العقوبات الاقتصادية الغربية، التي كانت مفروضة عليها بسبب الشكوك في برنامجها النووي.

ووصف ترامب الاتفاق النووي الإيراني في عدة مناسبات بأنه "الأسوأ على الإطلاق".