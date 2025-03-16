الحوثيون: الضربات الأمريكية لن تمنعنا من استهداف السفن الإسرائيلية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 مارس 2025 11:37 صباحاً - أكدت جماعة الحوثي، اليوم الأحد، أن الضربات الأمريكية لن تمنعها من استهداف السفن الإسرائيلية.

وجاءت تصريحات جماعة الحوثي، بعدما شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضربات عسكرية واسعة النطاق على الجماعة، أمس السبت، ردًا على هجمات الجماعة على حركة الشحن في البحر الأحمر، ما أسفر عن مقتل 31 شخصًا على الأقل في بداية حملة من المتوقع أن تستمر لعدة أيام، حسب وكالة رويترز.

قال المُتحدث الرسمي باسم الحوثيين، محمد عبدالسلام، إن الضربات الأمريكية الجديدة التي استهدفت عددًا من المواقع اليمنية، هي عودة لعسكرة البحر الأحمر، وتهديد فعلي للملاحة الدولية في المنطقة، واصفًا غارات واشنطن بأنها تشجيع لإسرائيل على حصار غزة.

وأشار عبدالسلام في تدوينة على منصة "إكس" صباح اليوم، إلى أنَّ الملاحة الدولية في البحر الأحمر ستبقى آمنة من جهة اليمن.

وأضاف: "ما يدعيه الرئيس الأمريكي من خطر يهدد الملاحة الدولية في مضيق باب المندب، غير صحيح، وفيه تضليل للرأي العام الدولي".

وذكر أن إعلان الحظر البحري الأخير الذي أقرّه الحوثيون، يقتصر فقط على الملاحة الإسرائيلية، حتى يتم إدخال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة.