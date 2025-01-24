الذهب عند أعلى مستوى في 3 أشهر

الذهب عند أعلى مستوى في 3 أشهرصعدت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في 3 أشهر اليوم، متجهة نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، بدعم من حالة الضبابية المحيطة بخطط واشنطن بشأن الرسوم الجمركية والدعوة لخفض أسعار الفائدة، وهو ما يضغط على الدولار.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمائة إلى 2773.57 دولار للأوقية (الأونصة)، وزادت أكثر من اثنين بالمائة حتى الآن هذا الأسبوع.

وفي وقت سابق ارتفعت الأسعار إلى 2777.10 دولار وهو أعلى مستوى لها منذ 31 أكتوبر الماضي عندما بلغت 2790.15 دولار، فيما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمائة إلى 2781 دولارًا.

وتراجع الدولار بما يزيد عن واحد بالمائة خلال الأسبوع متجهًا إلى أسوأ انخفاض أسبوعي في شهرين، ما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمائة إلى 30.78 دولار للأوقية وارتفع البلاتين واحدًا بالمائة إلى 952.10. دولار، فيما كسب البلاديوم 0.9 بالمائة إلى 1000.85 دولار.