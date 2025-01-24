اقلاع الطائرة الاغاثية الحادية عشر من الجسر الجوي الكويتي الى سوريا

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 24 يناير 2025 10:34 صباحاً - أقلعت اليوم الجمعة الطائرة الإغاثية الحادية عشرة من الجسر الجوي الكويتي من قاعدة عبدالله المبارك الجوية متجهة إلى مطار دمشق الدولي وعلى متنها 10 أطنان من المواد الغذائية المتنوعة للفئات الأكثر احتياجا في سوريا ضمن حملة (الكويت بجانبكم).

وتأتي هذه الرحلة بتنظيم من الجمعية الكويتية للإغاثة بمشاركة عدد من الجمعيات الخيرية بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الشؤون والخارجية اضافة الى وزارة الدفاع ممثلة بالقوة الجوية الكويتية.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للإغاثة الدكتور إبراهيم الصالح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الجمعية تهدف من خلال هذه الرحلات الإغاثية إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية والمعيشية للأشقاء في سوريا فضلا عن المساهمة في مساعدتهم على بناء المرحلة الجديدة لبلادهم.