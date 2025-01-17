الذهب يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية

الذهب يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعيةاستقرت أسعار الذهب اليوم متجهة لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي بعد أن أشارت بيانات أمريكية هذا الأسبوع إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ربما يواصل خفض أسعار الفائدة هذا العام.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2715.21 دولار للأوقية (الأونصة) ليحوم قرب أعلى مستوى في أكثر من شهر الذي سجله أمس الخميس. وزاد الذهب نحو واحد بالمائة حتى الآن هذا الأسبوع.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1 بالمائة إلى 2747.50 دولار للأوقية.

وعن المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 30.82 دولار للأوقية، لتضيف أكثر من واحد بالمائة خلال الأسبوع.

وتراجع البلاديوم 0.1 بالمائة إلى 937.25 دولار، وهبط البلاتين 0.1 بالمائة إلى 931.85 دولار. ويتجه كلا المعدنين إلى تسجيل خسائر أسبوعية.